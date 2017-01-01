Уайлдер: Болельщикам не интересен Кличко, они хотят видеть мой бой с Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) в будущем видит себя абсолютным чемпионом мира.

По словам Уайлдера, его не интересует поединок против украинца



«Фэны хотят видеть бой Джошуа и Уайлдера. Их мало волнует Кличко. В конце года мы с Энтони можем провести большой объединительный поединок, – цитирует Дионтэя Boxingscene. – Нам нужно выяснить, кто здесь номер один, кто самый отпадный мужик на планете. Хочу быть таким. Тот, кто соберет все пояса, получит серьезное влияние. Потому что сейчас не все понимают, у кого какой пояс. Если уж я в этом путаюсь, то что говорить о простых болельщиках».



Напомним, 29 апреля в Лондоне (Англия) Кличко и Джошуа проведут поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super и IBO.



Сам Уайлдер уже в пятый раз провел добровольную защиту титула WBC, Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) в будущем видит себя абсолютным чемпионом мира.По словам Уайлдера, его не интересует поединок против украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО), поскольку, по его мнению, это не вызовет интереса и у болельщиков. А вот обладатель титула IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) – совсем другое дело.«Фэны хотят видеть бой Джошуа и Уайлдера. Их мало волнует Кличко. В конце года мы с Энтони можем провести большой объединительный поединок, – цитирует Дионтэя Boxingscene. – Нам нужно выяснить, кто здесь номер один, кто самый отпадный мужик на планете. Хочу быть таким. Тот, кто соберет все пояса, получит серьезное влияние. Потому что сейчас не все понимают, у кого какой пояс. Если уж я в этом путаюсь, то что говорить о простых болельщиках».Напомним, 29 апреля в Лондоне (Англия) Кличко и Джошуа проведут поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super и IBO.Сам Уайлдер уже в пятый раз провел добровольную защиту титула WBC, победив соотечественника Джеральда Вашингтона техническим нокаутом в пятом раунде.