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Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)
В Бирмингеме (штат Алабама, США) на Legacy Arena чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC 31-летний американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) защитил свой титул в поединке с 34-летним соотечественником Джеральдом Вашингтоном (18-1-1, 12 КО), победив техническим нокаутом в пятом раунде.

Смотртите: Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Фото: Boxingscene.com

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