Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

В Бирмингеме (штат Алабама, США) на Legacy Arena чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC 31-летний американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) защитил свой титул в поединке с 34-летним соотечественником Джеральдом Вашингтоном (18-1-1, 12 КО), победив техническим нокаутом в пятом раунде.Первые три раунда инициативой владел претендент, активно работая джебом, но в четвертом раунде чемпион выровнял ситуацию, а уже в пятой трехминутке Уайлдер завершил бой. Сначала серией точных ударов он отправил Вашингтона в нокдаун. Тот сумел подняться и продолжить бой. Уайлдер бросился на добивание, которое и принесло ему успех. Рефрери принял решение остановить поединок и зафиксировал победу Деонтея – ТКО-5 .Для Уайлдера это была пятая добровольная защита титула.Напомним, Вашингтон стал соперником Уайлдера, заменив провалившего допинг-тест поляка Анджея Вавжика (33-1, 19 КО).