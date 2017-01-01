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Уайлдер vs Вашингтон: гонорары боксеров

Уайлдер vs Вашингтон: гонорары боксеров

Атлетическая комиссия штата Алабама обнародовала официальные данные о гонорарах участников трех главных боев завтрашнего вечера бокса в Бирмингеме.

Участники боя за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе американцы Джарретт Хард и Тони Харрисон получат всего по 125 тысяч долларов США.

Супертяжи Доминик Бризил и Изуагбе Угонох также поделят между собой 250 тысяч долларов, но не в равной пропорции. Бризил получит 175 тысяч долларов США, а Угонох - 75 тысяч.

Что касается участников главного события вечера, боя за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Джеральдом Вашингтоном, то Уайлдер получит 900 тысяч долларов США, а Вашингтон - 250 тысяч.

Стоит отметить, что для Вашингтона это самый большой гонорар в его карьере, а для Уайлдера - наименьший за последние 2,5 года, со времен боя с Джейсоном Гаверном. После поединка с Гаверном в каждом из своих последующих пяти боев Уайлдер получал более миллиона долларов США. За свой последний бой против Криса Арреолы Деонтей получил 1,4 миллиона долларов США.
По материалам: Boxingnews
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