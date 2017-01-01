Джеральд Вашингтон перевесил Деонтея Уайлдера

Сегодня, 24 февраля, в Бирмингеме (штат Алабама, США) состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) американца Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО) с претендентом на его титул, соотечественником Джеральдом Вашингтоном (18-0-1, 12 КО).



Результаты вхвешивания:



Деонтей Уайлдер - 100,7 кг



Джеральд Вашингтон - 108,4 кг



Напомним, Вашингтон стал соперником Уайлдера, заменив провалившего допинг-тест поляка Анджея Вавжика (33-1, 19 КО). Для Уайлдера это будет пятая добровольная защита титула.

Сегодня, 24 февраля, в Бирмингеме (штат Алабама, США) состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) американца Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО) с претендентом на его титул, соотечественником Джеральдом Вашингтоном (18-0-1, 12 КО).Деонтей Уайлдер - 100,7 кгДжеральд Вашингтон - 108,4 кгНапомним, Вашингтон стал соперником Уайлдера, заменив провалившего допинг-тест поляка Анджея Вавжика (33-1, 19 КО). Для Уайлдера это будет пятая добровольная защита титула.