Владимир Продивус переизбран на пост президента Федерации бокса Украины

Сегодня, 24 февраля, в Виннице прошла очередная отчетно-выборная Конференция Федерации бокса Украины, согласно голосования на которой Владимир Продивус был переизбран на пост президента Федерации бокса Украины на новый Олимпийский цикл.Кандидатура Владимира Продивуса была поддержана подавляющим большинством делегатов Конференции.«Я благодарен всем делегатам от областных Федераций за поддержку и доверие на сегодняшней Конференции. Для меня это большая честь и в то же время немалая ответственность.В рамках сегодняшней Конференции мы откровенно обсудили много вопросов и приняли важные решения, которые существенно повлияют и помогут в развитии и популяризации украинского бокса. Я всегда стремился к тому, чтобы сборная Украины и в целом украинский бокс постоянно развивался, а наши боксеры всегда были на самых высоких ступеньках пьедесталов на ведущих мировых соревнованиях.Нам это удалось сделать в течение прошлых олимпийских циклов и я убежден, что к 2020 году мы сможем создать конкурентную команду, которая продолжит прославлять нашу страну на чемпионатах мира, Европы и Олимпиаде в Токио, - отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. - Украина - спортивная держава, мы регулярно демонстрируем это на протяжении многих лет, несмотря на тяжелые времена.В своей работе я стремлюсь к тому, чтобы не только прославлять исключительно бокс, я хочу, чтобы украинские боксеры были примером для нашей молодежи и своими выступлениями радовали украинских болельщиков и стимулировали их к занятиям спортом, что позволит в правильном направлении развивать здоровое и спортивное украинское сообщество.За последние годы нами выполнен большой объем работы, однако, немало нам надо сделать и в ближайшем будущем. Убежден, что нам по силам быть лучшими и подтверждать этот статус своими победами на соревнованиях, работой и преданностью нашему любимому виду спорта»Напомним, Владимир Продивус является неизменным президентом Федерации бокса Украины с 2008 года. В течение этого периода бокс в Украине стал одним из самых популярных и массовых видов спорта.За этот период сборные команды Украины неоднократно демонстрировали высокие показатели в рамках полученных наград на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.