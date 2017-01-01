Вашингтон: Я обладаю многим, чего Уайлдер прежде даже не видел

34-летний американец Джеральд Вашингтон (18-0-1, 12 КО) обещает удивить своего соотечественника, чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC 31-летнего Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО), бой с которым у него запланирован на 25 февраля в Бирмингеме (Алабама, США).«У меня есть многое, чего Деонтей не видел прежде, — приводит слова Вашингтона BoxingScene. - Я неортодоксальный боец, и я знаю, как использовать свои габариты. Я более атлетичен, чем все те парни, с которыми Уайлдер встречался на ринге. Я крупный и сильный боец, и я могу мощно пробить. Деонтей не сможет ударить меня с дальней дистанции. Все будет зависеть от того, у кого будут лучшие фундаментальные показатели, кто будет действовать более остро и кто будет помнить, что титулы выигрывает защита».Напомним, Вашингтон стал соперником Уайлдера, заменив провалившего допинг-тест Анджея Вавжика (33-1, 19 КО). Для Уайлдера это будет пятая добровольная защита титула.