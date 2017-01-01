На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Дэвид Хэй: Ходят слухи, что сейчас Владимира Кличко избивает в спаррингах Хелениус

Дэвид Хэй: Ходят слухи, что сейчас Владимира Кличко избивает в спаррингах Хелениус

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй заявил в интервью iFL TV, что не сомневается в победе своего соотечественника Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) в бою с украинским ветераном Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).

«Это идеальное время для Джошуа, чтобы побить Владимира Кличко. На момент боя Владимиру будет уже 41 год, с момента его последнего боя пройдет уже полтора года, и в том последнем бою он выглядел просто ужасно. Он 10 лет был на вершине, 10 лет доминировал, но годы берут свое. И дело здесь ведь не только в возрасте, а и в том, что тяжелые тренировки изматывают человеческий организм. А Кличко прошел очень много тяжелых тренировочных лагерей, даже если бои у него были не очень тяжелыми.

Кроме того, ходят слухи, что сейчас Владимира Кличко просто избивает в спаррингах Роберт Хелениус. А когда такой боксер, как Хелениус, избивает вас, это очень плохой знак. Особенно нынешний Хелениус. Если на своем пике он еще был боксером европейского уровня, то сейчаc… все знают, каков его уровень сейчас», - сказал Дэвид Хэй.

Отметим, что слова Хэя о спаррингах Кличко с Хелениусом проверить достоверно невозможно, поскольку команда Кличко очень редко публикует информацию о спаррингах (и практически никогда - видео, за исключением секундных отрезков), но, как правило, спарринги Владимир начинает гораздо позже, чем за 9 недель до боя - эта фаза подготовки начинается у Кличко где-то за 4-5 недель до поединка. Хотя, готовясь к реваншу с Тайсоном Фьюри, который был запланирован на 9 июля 2016 года, но так и не состоялся, Владимир внес коррективы в свой тренировочный процесс и спарринговал уже в начале мая.

Напомним, поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уємбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять вакантные титулы WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе, а также титул IBF, которым владеет Джошуа.
По материалам: Boxingnews
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Дэвид Хэй о бое Кличко - Джошуа
Дэвид Хэй: Бой против Кличко будет легким для Джошуа
Кличко: Cейчас идеальное время для боя с Джошуа
Кличко: Джошуа теперь точно будет лучше, чем в наших спаррингах
Владимир Кличко: Никогда не думал, что буду драться с Джошуа
Хелениус поможет Фьюри готовиться к реваншу с Кличко
Дэвид Хэй: Лучшее время, чтобы бить Кличко - сейчас
Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Дэвид Хэй: Ходят слухи, что сейчас Владимира Кличко избивает в спаррингах Хелениус
Александр Красюк: Апрель — месяц украинского бокса на НВО
Усик: Очень рад, что буду боксировать в одном шоу с Ломаченко и Гвоздиком
Джошуа: Кличко работает джебом, как художник кистью
Рейтинг ESPN: Владимир Кличко второй после Тайсона Фьюри

Последние новости спорта

18:05 Венесуэльский лыжник подарил € 2 тыс. двум финским спортсменам 19 | Лыжные гонки

17:03 Кристина Дмитренко – десятая в спринте среди девушек на ЧМ в Осрбли 84 | Биатлон

16:51 Дубай. Возняцки Обыграла Севастову и стала первой финалисткой 89 | Теннис

16:13 Шипулин: Менталитет не позволяет получать удовольствие от гонок 115 | Биатлон

16:03 Вонн отказалсь выйти на старт суперкомбинации на этапе КМ из-за небезопасности трассы 116 | Горнолыжный спорт

15:43 Немецкие двоеборцы заняли весь пьедестал в гонке Гундерсена на ЧМ; Пасичник – 39-й 101 | Лыжное двоеборье

15:06 Брынзак: Работать с девочками это «Санта-Барбара» и мама не горюй 153 | Биатлон

14:43 Пидгрушная: Даже не в лучшей форме, опыта у меня больше, чем у других девушек 138 | Биатлон

14:20 Сергей Телень – серебряный призер в спринте среди юношей на ЧМ в Осрбли 186 | Биатлон / Главные новости спорта

12:03 Норвежским лыжникам запретили критиковать иностранных спортсменов на ЧМ 142 | Лыжные гонки

Все новости

ФОТО

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

ВИДЕО

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)

НБА. Лучшие моменты Матча звезд-2017 (Видео)

НБА. Звездный уик-энд. Гленн Робинсон III выиграл конкурс данков, Эрик Гордон – конкурс трехочковых (+Видео)

Серебро украинских биатлонисток в эстафете на ЧМ-2017 (Видео)

Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки (Видео)

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Сергей Телень – серебряный призер в спринте среди юношей на ЧМ в Осрбли
Рио-де-Жанейро. Долгополов обыграл Себальоса и вышел в четвертьфинал
Дубай. Свитолина разгромила Дэвис и вышла в полуфинал
Дубай. Бондаренко уступила Возняцки в 1/8 финала
Дубай. Свитолина сломила сопротивление Макхэйл и вышла в ¼ финала









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (504)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (461)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги