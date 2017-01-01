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Александр Красюк: Апрель — месяц украинского бокса на НВО

Александр Красюк: Апрель — месяц украинского бокса на НВО

8 апреля на арене MGM National Harbor в Оксон Хилле (Мэриленд, США) состоится большое боксерское шоу в рамках которого в ринг выйдут три украинских боксера из состава легендарной украинской олимпийской команды.

В главном поединке вечера бокса  чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) будет драться с американцем Джейсоном Сосой (20-1-4, 15 КО).

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (11-0-0, 10 КО) проведет защиту титула в поединке с американцем Майклом Хантером (12-0-0, 8 КО).

Александр Гвоздик (12-0, 10 КО), владеющий титулом NABF в полутяжелом весе, будет боксировать с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО).

Александр Красюк, генеральный директор K2 Promotions Ukraine: «Мы благодарим нашего партнера и близкого друга Питера Нельсона за предоставленную американским фанам возможность смотреть поединок восходящей звезды мирового бокса Александра Усика на канале HBO. Это будет уникальное событие в истории Украины, поединки сразу трех украинских боксеров будут показаны на HBO, - приводит слова Красюка пресс-служба K2 Promotions Ukraine. - Нас ожидает зрелищное шоу и, конечно, яркая победа над непобедимым Майклом Хантером. Вся Украина с нетерпением ждет этого события.

Апрель — месяц украинского бокса на НВО. Сразу пять украинских боксеров возглавят шоу в эфире НВО: Ломаченко, Гвоздик, Усик 8 апреля, Макс Бурсак против Жилберто Рамиреса 22 апреля и, конечно же, Владимир Кличко против Энтони Джошуа 29 апреля.

Такого в истории украинского бокса еще не было! И нас не может не радовать, что трое из этих пяти имеют непосредственное отношение к «К2».
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