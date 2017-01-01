Рейтинг ESPN: Владимир Кличко второй после Тайсона Фьюри

Телеканал ESPN составил свой рейтинг лучших боксеров-супертяжеловесов. Украинец



Свой выбор составители рейтинга объяснили просто: несмотря на то, что Фьюри заявил о завершении карьеры и вряд ли скоро выйдет в ринг из-за проблем с допингом и наркотиками, именно британец – последний на сегодняшний момент «линейный» чемпион мира.



Рейтинг ESPN



1. Тайсон Фьюри. Именно он положил конец почти десятилетнему доминированию Кличко в супертяжелом весе. Фьюри дважды отказывался от реванша с украинцем, его тесты на допинг и на наркотики дали положительные результаты. С таким количеством проблем, он не смог защитить свои титулы, однако именно британец остается «линейным» чемпионом.



2. Владимир Кличко. Украинец девять с половиной лет владел титулом чемпиона мира – это вторая по продолжительности серия в истории супертяжелого веса. Кличко провел 18 успешных защит титула – третий результат в истории. В активе Владимира 11,5 лет без поражений и 22 выигранных боя кряду. Да, он проиграл Фьюри и не выходил в ринг больше года (последний фактор – не вина украинца), но он вернется уже в апреле, чтобы вместе с Джошуа провести самый ожидаемый бой в супертяжелом весе.



3. Деонтей Уайлдер. Огромный панчер, нокаутом выигравший 36 боев из 37-ми победных. Он досрочно завершил все свои четыре защиты, хотя его оппоненты – Молина, Дюопа, Шпилька и Арреола – в элиту супертяжелого веса не входят. Бои против Поветкина и Вавжика не состоялись не по вине Уайлдера, однако Джеральд Вашингтон, с которым Деонтей будет драться 25 февраля – достойный противник.



4. Луис Ортис. Огромный левша, с хорошим ударом. Ортис расстался с Golden Boy Promotions, подписав контракт с Matchroom и проведя два боя в течении 28 дней. Да, Дэвида Аллена, с которым тоже дрался кубинец в этот период, с большой натяжкой можно назвать серьезным оппонентом, однако не стоит забывать, что до этого Ортис победил Малика Скотта, а в послужном списке кубинца есть досрочные победы над Тони Топмсоном и Брайантом Дженнингсом. Если Ортис получит бой со Стиверном, это будет еще один поединок в дивизионе, который стоит посмотреть.



5. Энтони Джошуа. Олимпийский чемпион Лондона титул чемпиона IBF получил в апреле прошлого года, досрочно победив Чарльза Мартина. Джошуа уже дважды защитил пояс, также досрочно (как, к слову, и во всех своих боях), выиграв у Доминика Бризила и Эрика Молины. Эти победы позволили Джошуа не просто замахнуться на бой с Кличко, но и заполучить поединок с украинцем. Ночью 29 апреля станет понятно, насколько серьезны перспективы британца в ближайшее время.



6. Джозеф Паркер. Первый в истории Новой Зеландии чемпион мира в супертяжелом весе. Завоевал титул чемпиона мира WBO после отказа Тайсона Фьюри от пояса, победив Энди Руиза. Первая защита - против Хью Фьюри – покажет уровень Паркера.



7. Кубрат Пулев. После тяжелейшего нокаута в бою с Владимиром Кличко (в ноябре 2014-го), болгарин выиграл четыре поединка кряду, победив в том числе Дерека Чисору и Сэмюэла Питера. Он вновь на пути к чемпионскому поединку.



8. Бермейн Стиверн. В мае 2014-го завоевал вакантный титул WBC, нокаутировав Криса Арреолу, но владел им недолго, потеряв в первой же защите, уступив единогласным решением судей Деонтею Уайлдеру. После этого он победил Деррека Росси и должен был боксировать с Поветкиным за временный чемпионский титул, однако россиянин не прошел допинг-тест.



9. Энди Руиз. До поединка с Паркером у него был безупречный послужной список. Да и бой с новозеландцем получился очень близким.



10. Диллиан Уайт. После поражения от Энтони Джошуа, он выиграл четыре боя кряду. А его сражение с Дереком Чисорой, состоявшееся в декабре, стало одним из лучших поединков 2016-го года. Телеканал ESPN составил свой рейтинг лучших боксеров-супертяжеловесов. Украинец Владимир Кличко занял второе место, уступив первую строчку Тайсону Фьюри . Ближайший соперник Владимира – Энтони Джошуа – разместился на пятой позиции.Свой выбор составители рейтинга объяснили просто: несмотря на то, что Фьюри заявил о завершении карьеры и вряд ли скоро выйдет в ринг из-за проблем с допингом и наркотиками, именно британец – последний на сегодняшний момент «линейный» чемпион мира.. Именно он положил конец почти десятилетнему доминированию Кличко в супертяжелом весе. Фьюри дважды отказывался от реванша с украинцем, его тесты на допинг и на наркотики дали положительные результаты. С таким количеством проблем, он не смог защитить свои титулы, однако именно британец остается «линейным» чемпионом.. Украинец девять с половиной лет владел титулом чемпиона мира – это вторая по продолжительности серия в истории супертяжелого веса. Кличко провел 18 успешных защит титула – третий результат в истории. В активе Владимира 11,5 лет без поражений и 22 выигранных боя кряду. Да, он проиграл Фьюри и не выходил в ринг больше года (последний фактор – не вина украинца), но он вернется уже в апреле, чтобы вместе с Джошуа провести самый ожидаемый бой в супертяжелом весе.. Огромный панчер, нокаутом выигравший 36 боев из 37-ми победных. Он досрочно завершил все свои четыре защиты, хотя его оппоненты – Молина, Дюопа, Шпилька и Арреола – в элиту супертяжелого веса не входят. Бои против Поветкина и Вавжика не состоялись не по вине Уайлдера, однако Джеральд Вашингтон, с которым Деонтей будет драться 25 февраля – достойный противник.Огромный левша, с хорошим ударом. Ортис расстался с Golden Boy Promotions, подписав контракт с Matchroom и проведя два боя в течении 28 дней. Да, Дэвида Аллена, с которым тоже дрался кубинец в этот период, с большой натяжкой можно назвать серьезным оппонентом, однако не стоит забывать, что до этого Ортис победил Малика Скотта, а в послужном списке кубинца есть досрочные победы над Тони Топмсоном и Брайантом Дженнингсом. Если Ортис получит бой со Стиверном, это будет еще один поединок в дивизионе, который стоит посмотреть.. Олимпийский чемпион Лондона титул чемпиона IBF получил в апреле прошлого года, досрочно победив Чарльза Мартина. Джошуа уже дважды защитил пояс, также досрочно (как, к слову, и во всех своих боях), выиграв у Доминика Бризила и Эрика Молины. Эти победы позволили Джошуа не просто замахнуться на бой с Кличко, но и заполучить поединок с украинцем. Ночью 29 апреля станет понятно, насколько серьезны перспективы британца в ближайшее время.. Первый в истории Новой Зеландии чемпион мира в супертяжелом весе. Завоевал титул чемпиона мира WBO после отказа Тайсона Фьюри от пояса, победив Энди Руиза. Первая защита - против Хью Фьюри – покажет уровень Паркера.. После тяжелейшего нокаута в бою с Владимиром Кличко (в ноябре 2014-го), болгарин выиграл четыре поединка кряду, победив в том числе Дерека Чисору и Сэмюэла Питера. Он вновь на пути к чемпионскому поединку.. В мае 2014-го завоевал вакантный титул WBC, нокаутировав Криса Арреолу, но владел им недолго, потеряв в первой же защите, уступив единогласным решением судей Деонтею Уайлдеру. После этого он победил Деррека Росси и должен был боксировать с Поветкиным за временный чемпионский титул, однако россиянин не прошел допинг-тест.. До поединка с Паркером у него был безупречный послужной список. Да и бой с новозеландцем получился очень близким.. После поражения от Энтони Джошуа, он выиграл четыре боя кряду. А его сражение с Дереком Чисорой, состоявшееся в декабре, стало одним из лучших поединков 2016-го года.