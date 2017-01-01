Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)



Поединок состоится 25 февраля на Legacy Arena в Бирмингеме (Алабама, США).

Для Уайлдера это будет пятая добровольная защита титула.

Напомним, Вашингтон стал соперником Уайлдера, заменив провалившего допинг-тест Анджея Вавжика (33-1, 19 КО). Фото: Boxingscene.com Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе 31-летний американец Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) претендент на его титул, 34-летний соотечественник Джеральд Вашингтон (18-0-1, 12 КО) провели открытую тренировку.Поединок состоится 25 февраля на Legacy Arena в Бирмингеме (Алабама, США).Для Уайлдера это будет пятая добровольная защита титула.