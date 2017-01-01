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Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе 31-летний американец Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) претендент на его титул, 34-летний соотечественник  Джеральд Вашингтон (18-0-1, 12 КО) провели открытую тренировку.
Поединок состоится 25 февраля на Legacy Arena в Бирмингеме (Алабама, США).
Для Уайлдера это будет  пятая добровольная защита титула.
Напомним, Вашингтон стал соперником Уайлдера, заменив провалившего допинг-тест Анджея Вавжика (33-1, 19 КО).

Фото: Boxingscene.com

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