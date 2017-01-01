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Команды Бриггса и Окендо договорились о бое

Команды Бриггса и Окендо договорились о бое

Команды 45-летнего американца Шеннона Бриггса (60-6-1, 53 КО) и 43-летнего пуэрториканца Фреса Окендо (37-8, 24 КО) достигли договоренности об организации поединка, в котором на кону будет стоять вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе.

Ранее были проведены промоутерские торги на право организации боя, в итоге признанные несостоявшимися. Совет WBA установил минимальный порог для торгов в $ 1 млн, но никто из промоутеров не пожелал платить такие деньги.

«Мы очень рады, что смогли договориться, — цитирует промоутера Окендо Джона Вирта BoxingScene. - Это был длительный процесс и тяжелые переговоры. Но хорошая новость состоит в том, что у Фреса наконец появился шанс завоевать титул WBA».

Дата и место проведения боя пока не сообщаются.
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