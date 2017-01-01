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Вашингтон о поединке с Уайлдером: Бой, однозначно, закончится досрочно

Вашингтон о поединке с Уайлдером: Бой, однозначно, закончится досрочно

Претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Джеральд Вашингтон (18-0-1, 12 КО) уверен, что знает, как победить Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО) против которого выйдет в ринг 25 февраля.

«С Деонтеем Уайлдером можно драться лишь одним способом. Нельзя позволить ему на тебя давить, ведь это то, чего он хочет. Только так его можно лишить почвы под ногами, только так можно заставить его драться.

Поэтому мы будем на него давить. Мне нужно будет делать всего понемногу, делать в ринге самые простые, но действенные вещи — сближаться и разрывать дистанцию, много передвигаться по рингу, больше бросать джэб и стараться донести до цели свои удары, заставлять его промахиваться и бить навстречу. В ринге будет два больших парня, так что бой, однозначно, закончится досрочно», — сказал Вашингтон.

Для Уайлдера это будет  пятая добровольная защита титула.

По материалам: boxnews.com.ua
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