Странджа-2017: Лидеры сборной Украины по боксу уверенно побеждают россиян

В эти дни в столице Болгарии проходит престижный международный турниров по боксу класса «А» - «Странджа» -2017, участие в котором принимают и представители сборной Украины. В целом в соревнованиях участвуют 189 боксеров из 34 стран мира, которые представлены на нынешнем турнире основными составами, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.Стоит отметить, что жребий для нашей команды выдался довольно непростым и уже в дебютных матчах украинцам предстоит встретиться с представителями таких мощных боксерских держав, как Россия, США, Армения и Китай.Свои выступления сборная Украины начала 21 февраля шестью поединками. Сразу стоит отметить, что украинцы в этих поединках одержали шесть побед.Среди наиболее весомых достижений в боях стартового соревновательного дня стоит отметить победы Дениса Песоцкого (69 кг) и Валерия Харламова (75 кг), которые прошли лидеров сборной России Сергея Собилинского и участника Олимпийских игр 2016 года Петра Хамукова .Кроме того, в рамках первого круга соревнований победы одержали Николай Буценко (56 кг), Мгер Оганисян (64 кг), Владимир Скрипка ( 81 кг) и Дмитрий Лесовой (91 кг).