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Фредди Роуч: Все указывает на то, что бой МакГрегора и Мейвезера состоится

Фредди Роуч обсудил перспективы возможного боя чемпиона UFC Конора МакГрегора и экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера.

Один из самых известных боксерских тренеров Фредди Роуч обсудил перспективы возможного боя чемпиона UFC Конора МакГрегора и экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера.

«Кажется, этот бой все же состоится. Все указывает на это. Флойд сам мне говорил, что хочет этого боя, – сказал Роуч. – Думаю, что у Конора будут проблемы с таким боксером, как Флойд. Но МакГрегор умеет продавать бои и создавать шумиху.

Конор – хороший ударник, но Мейвезер – великий боксер, мастер в том, чтобы бить и не пропускать удары. Конору понадобиться много времени, чтобы подготовиться к чисто боксерскому поединку. Хотя Мейвезер является фаворитом, я никого не списываю со счетов. Это бокс: один удар может поменять все, а МакГрегор умеет бить. И бить жестко. Для меня было бы честью подготовить Конора к такому поединку».
По материалам: Sports.ru
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