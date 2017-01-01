Беллью: Без колебаний разобью Хэю лицо в ответ на провокацию

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC британец Тони Беллью (28-2-1, 18 КО) предупредил своего соотечественника Дэвида Хэя (28-2, 26 КО) о том, что без колебаний ударит его в следующий раз, когда он попытается его спровоцировать на пресс-конференции. На предыдущей пресс-конференции Хэй ударил Беллью на дуэли взглядов после того, как тот оттолкнул его.«Если он приблизится ко мне и спровоцирует, я первым разобью его долбаное лицо, — цитирует Беллью BoxingScene. - Если он приблизится ко мне, меня ничего не будет волновать…В первый раз я его оттолкнул, потому что никогда никого не бил на пресс-конференции. Я бил кого-то только в ответ. Я никогда не бил первым. Но в этот раз я не буду вторым. На данный момент счет 1-0 в его пользу. Вот как я расцениваю это. Он ударил исподтишка. Если он еще раз попытается меня спровоцировать, поверьте, я буду первым».Встреча боксеров состоится 4 марта в Лондоне и будет проходить в категории супертяжелого веса.