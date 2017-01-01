Ломаченко: Стану лидером P4P, когда побью пару чемпионов в легком весе

Чемпион мира во втором полулегком весе (до 59 кг) по версии WBO Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) ответил на вопрос о том, когда можно ожидать, что он возглавит рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категорий.«Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что когда я смотрю в зеркало, то не думаю, кто является номером один в рейтинге Pound-for-Pound, — цитирует Ломаченко BoxingScene. - Я просто бреюсь или причесываюсь и не думаю в этот момент о том, кто номер один в P4P.Если вы просто хотите поговорить обо мне как о бойце рейтинга P4P, то я скажу, что, вероятно, стану номером один в Pound-for-Pound, когда побью пару чемпионов в легком весе (до 61,2 кг)».Напомним, 8 апреля на арене MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) Ломаченко сразится с бывшим «обычным» чемпионом WBA американцем Джейсоном Сосой (20-1-4, 15 КО).Чиатйте также. Ломаченко: В отличие от других, Соса не убежал, как крыса с тонущего судна