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Уайлдер: Только дурак сразу же после травмы выйдет на «киллера» в ринге

Уайлдер: Только дурак сразу же после травмы выйдет на «киллера» в ринге

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) ответил критикам, обвиняющим его в подборе «не опасных» противников, что первым делом нужно проверить в реальном бою против не самого опасного противника ощущения в травмированной, прооперированной и залеченной правой руке, и лишь затем, если все будет в порядке, выходить в ринг с топ-боксерами.

Напомним, вместо выбывшего с позиции претендента по причине положительного допинг-теста Анджея Вавжика (33-1, 19 КО) американец 25 февраля в родном штате Алабама сразится с соотечественником Джеральдом Вашингтоном (18-0-1, 12 КО).

«Я готов вернуться и проверить себя. Опробовать залеченную руку. Именно для этого мы выбрали Вавжика. Только безумец по возвращении, не зная, как поведет себя рука, попытается сразу выходить на "киллера" в ринге. Это же дурость. А бокс — это бизнес. В первую очередь. Неважно, что хотят фаны, неважно, что кто бы там ни был хочет видеть. Бокс — это бизнес, с этого он вообще зародился, и остается этим до сих пор. Если вы этого не понимаете, то, да, порой происходящее в боксе может напрягать», — заявил он BoxingScene.

«Говорю народу: "Имейте же терпение". Я вот боец, у которого была травма, и терплю. Значит, и другие могут. Бои, которые все хотят увидеть, еще будут. Я же боец, который никого не боится; с чего мне кого-то там избегать?»

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По материалам: vringe.com
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