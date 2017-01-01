Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе 27-летний британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) готовится к защите своего титула в поединке против экс-чемпиона мира 40-летнего украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО).



Бой состоится 29 апреля в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли». На кону поединка, кроме титула Джошуа, будут стоять вакантные титулы WBA (Super) и IBO.



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Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко. Видео: