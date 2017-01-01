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Кличко: Фьюри играл со мной в психологические игры и уничтожил себя
Кличко: Фьюри играл со мной в психологические игры и уничтожил себя Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко заявил, что психологические игры с ним плохо сказались на Тайсоне Фьюри.

«Здорово, что перед этим боем не происходит никаких оскорблений — словесных, физических или еще каких-то, — цитирует Кличко Boxing Scene. - Я уже много их слышал от Дэвида Хэя и Тайсона Фьюри. Недавно Энтони сказал, что все дело в психологических играх. Но я не играю в игры — я серьезен в том, что делаю.

Такое можно использовать, но на моей шкуре это не сработает — она слишком толстая. В конечном итоге люди залезают под кожу сами себе. Так было с Хэем и, к сожалению, с Фьюри. Я не смог сразиться с ним вновь, он просто уничтожен. Он выиграл бой, но что до психики…

Вот почему я таким не занимаюсь. Люди пытаются забраться мне под кожу, играют в игры и обманывают сами себя. Просто посмотрите на Фьюри».

По материалам: Чемпионат.com
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