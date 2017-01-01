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Гвоздик получил в соперники опытного кубинца

Гвоздик получил в соперники опытного кубинца

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (12-0-0, 10 КО) получил оппонента на следующий бой. Соперником бронзового призера Игр-2012 в Лондоне станет опытный 31-летний кубинец Юниески Гонсалес.

До перехода в профи, Юниески провел более 350 поединков в любителях. На профессиональном ринге кубинец дебютировал еще в 2010 году, проведя с тех пор 20 боев: 18 выиграл (14 – нокаутом), два – проиграл.

В декабре 2015-го с Юниески дрался другой украинец – Вячеслав Шабранский. Бой получился достаточно конкурентным, украинец выиграл, получив победу большинством судейских голосов.

С того времени Гонсалес провел два поединка. Оба выиграл, причем – досрочно: у Джуниора Джексона и Максвела Ампонсаха. Свое пока что второе поражение кубинец потерпел в бою против экс-чемпиона мира Жана Паскаля. Пройдя всю дистанцию боя, Гонсалес уступил единогласным решением судей.

Бой Гвоздик – Гонсалес пройдет 8 апреля в Оксон Хилле в рамках большого боксерского вечера, центральным поединком которого станет встреча Василия Ломаченко и Джейсона Сосы.
По материалам: klitschko-brothers
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