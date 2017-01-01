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Гвоздик: Все говорит против Кличко в поединке с Джошуа, но мне кажется, что он победит

Гвоздик: Все говорит против Кличко в поединке с Джошуа, но мне кажется, что он победит

Украинский полутяж Александр Гвоздик рассказал о боях, которые бы хотел увидеть, и оценил шансы боксеров в поединке Владимир Кличко – Энтони Джошуа.
«Есть много боев, которые я хотел бы увидеть. Например, Ломаченко против Майки Гарсии. Еще надеюсь, что поединок Головкина против Сауля Альвареса таки состоится. Интересно, кто победит в дуэли Кличко против Джошуа.

Мои прогнозы на этот бой? Вроде бы все говорит против Владимира. Его соперник намного моложе, в последнем поединке Кличко проиграл Фьюри. Не знаю почему, но мне кажется, что Владимир выиграет.

Ломаченко против Кроуфорда? Я думаю, что пока рано говорить о таком бое. Василий сейчас выступает во втором полулегком весе, а Теренс – в первом полусреднем. Это сильно большая разница. Я хотел бы увидеть Васю против кого-то, кто полегче Кроуфорда», – сказал Гвоздик в интервью ES News.

Бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять титулы в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.

Василий Ломаченко следующий бой проведет 8 апреля. Его соперником станет американец Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО).

Ранее стало известно, что Гвоздик может вернуться в ринг 8 апреля в андеркарте боя Ломаченко - Соса. Александр уже присоединился к Василию на тренировочном сборе в Калифорнии.
По материалам: Xsport
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