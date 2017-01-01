Гвоздик: Все говорит против Кличко в поединке с Джошуа, но мне кажется, что он победит

Украинский полутяж Александр Гвоздик рассказал о боях, которые бы хотел увидеть, и оценил шансы боксеров в поединке Владимир Кличко – Энтони Джошуа.
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