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Джошуа: Победа над Кличко не сделает меня лучшим

Джошуа: Победа над Кличко не сделает меня лучшим

Британский чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0 18 КО) придает большое значение титулам и считает, что безоговорочно лучшим тебя может сделать только завоевание поясов по всем четырем основным версиям.

Напомним, что 29 апреля в Лондоне (Англия) Джошуа проведет поединок против экс-чемпиона мира из Украины Владимира Кличко (64-4, 53 КО). На кону будет стоять не только звание Энтони, но и вакантные титулы по версиям WBA Super и IBO.

«Чтобы получить уважение, ты должен объединить титулы, – заявил британец. – Победа над Кличко однозначно выведет меня в лидеры, но даже с ней я не смогу стать чемпионом в глобальном понимании, пока не соберу все пояса».
По материалам: vringe.com
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