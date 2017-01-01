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Беленький: Мало надежды, что Поветкин после историй с допингом не завершит карьеру
Беленький: Мало надежды, что Поветкин после историй с допингом не завершит карьеруНа днях суд присяжных в США постановил, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний уже после запрета этого препарата 1 января 2016 года. Кроме того, Поветкин был исключен из рейтингов ассоциаций профессионального бокса WBC WBA IBF WBO — за то, что после скандала с мельдонием в мае 2016-го в его анализах, уже в феврале 2017 года, был найден остарин. Несмотря на оптимистичные заявления промоутера спортсмена Андрея Рябинского, существует опасность, что это может поставить крест на карьере 37-летнего Поветкина.

Известный спортивный журналист и эксперт по боксу Александр Беленький в интервью «РОСБАЛТ» высказал свое мнение относительно дальнейших перспектив Поветкина.
Комментируя ситуацию со вторым за год отмененным боем Александра Поветкина, Беленький предположил, что все эти разбирательства могут вынудить российского боксера завершить карьеру.

«Я испытываю к Саше Поветкину глубокую симпатию. Он абсолютно порядочный человек, не способный на подлость, низость. Поэтому, чтобы ни нашли у него в анализах, я никогда не поверю в то, что он решил принять какой-то допинг, желая добиться преимущества над соперником. Другой вопрос, что это вообще не дело спортсмена — влезать в то, что ему колют или какие таблетки выдают. Потому что вкалывают и дают таблетки абсолютно всем — это 1000%. Если кто-то (из спортсменов) скажет вам, что он ничего не принимает, знайте, что это стопроцентный лжец. Потому что хотя бы какие-то витамины, восстановительные препараты принимают все. Понимаете, они ведь тренируются два раза в день. Тренировка профессиональных боксеров — это кромешный ад, самоистязание. Без фармакологии у них просто мышцы (от такой нагрузки) порвутся. Причем основная масса, 90% этих препаратов абсолютно легальные. Другое дело, что их (периодически) переводят из разряда легальных в разряд нелегальных и обратно, но это уже другая история.
Скорее всего, Саша понятия не имел, что он принимает, он абсолютно доверяет своей команде.

Сашу мне безумно жаль. На мой взгляд, он имел реальную возможность победить чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера, бой с которым был отменен из-за положительной допинг-пробы Поветкина на мельдоний.

Во втором случае (отмена боя Поветкина со Стиверном) речь идет об остарине, Это не анаболический стероид, но мощный препарат аналогичного действия. Вопрос, как остарин попал к нему в организм. Давал ли ему что-то содержащее остарин кто-то из его команды? Не знаю, я свечку не держал. Если бы я был в защите Поветкина, то исходил бы из того, что наверняка можно найти какую-то биодобавку, в которую входит остарин. Тем более, что его концентрация в организме Поветкина была крошечная. Даже если этот препарат попал в его организм через биодобавку, это была ошибка его команды. Проверять надо было!

Знаю, как Володя Кличко проверяет все, что он ест после той таинственной истории с чемпионским боем с Леймоном Брюстером в 2004 году. Там ведь была чистейшей воды профессиональная диверсия. Какая-то неопознанная бутылка с водой, анализы Кличко, которые он сдавал после матча, исчезли из клиники, из которой ничего никогда не исчезало. После этого они проверяют буквально все. Когда он приезжал сюда (на матч с Поветкиным), они привезли с собой все — вплоть до питьевой воды. И не из-за боязни, что здесь его кто-то отравит — хотя обстановка вокруг того боя была, мягко говоря, своеобразная, — а просто понимая, что надо быть уверенными во всем
Так что, если остарин попал в организм Поветкина даже через биодобавку, — это косяк его команды».

Беленький также высказал мнение о том, что после истории с проваленными тестами на допинг, маловероятно, что карьера Поветкина не закончится.

«Мало надежды. Нужно понимать, что общая ситуация вокруг россиян сейчас не очень благоприятная. Я еще год назад говорил, что не представляю себе, что россиянин мог бы выиграть дело по допингу в суде в Европе или в Америке».
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