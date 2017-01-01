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В соперники Усику прочат Майкла Хантера
В соперники Усику прочат Майкла ХантераСледующим соперником чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика может стать американский боец Майкл Хантер (12-0-0, 8 КО). По предварительным данным, их бой должен состояться 18 марта.

Информацию о возможном бое с Хантером подтвердил и сам Александр. «Следующий соперник, насколько мне известно, Майкл Хантер», — сообщил Усик в одной из своих социальных сетей. По словам украинца, окончательное решение по поводу его соперника и даты следующего боя должно быть принято в ближайшее время.

Хантер уже рассматривался в качестве соперника украинца в декабре прошлого года, однако команда Усика выбрала Табисо Мчуну, у которого Александр выиграл досрочно – нокаутом в девятом раунде. В 2011-м Хантер помогал Владимиру Кличко готовиться к поединку против Дэвида Хэя – американец был спарринг-партнером украинца в последние несколько недель тренировочного лагеря перед боем.
По материалам: klitschko-brothers
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