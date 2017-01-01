Уайлдер призвал ужесточить наказание за допинг

Чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер призвал к ужесточению наказания за нарушение антидопинговых правил.В начале февраля в суде Южного округа штата Нью-Йорк прошли слушания по делу между российским боксером Александром Поветкиным и Уайлдером. Причиной судебной тяжбы стал несостоявшийся между боксерами поединок. Планировалось, что он пройдет в Москве 21 мая 2016 года, однако, бой был отменен, так как в апреле в организме Поветкина обнаружили следы мельдония. По итогам заседания присяжные постановили, что Поветкин принимал мельдоний в период, когда он уже был запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA).«Это ужасно для спорта, и я надеюсь, что будет сделано больше, прежде чем допинг погубит бокс, - приводит слова Уайлдера Boxingscene. - WBC проделал невероятную работу в этом направлении, но мне хотелось бы видеть более суровые наказания. Чтобы боксер, употреблявший допинг, знал, что он может быть не только отстранен, но и, может быть, дисквалифицирован пожизненно. Или обязан заплатить крупный штраф, что-то вроде этого».Напомним, уже 25 февраля Деонтей выйдет в ринг, чтобы провести добровольную защиту против непобежденного соотечественника Джеральда Вашингтона (18-0-1, 12 КО).