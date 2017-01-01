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Джошуа: Не ждите шоу перед боем с Кличко, я просто выйду из раздевалки – мужик идет на работу
Энтони Джошуа: Не ждите шоу перед боем с Кличко. Фото boxingscene.com

Джошуа: Не ждите шоу перед боем с Кличко, я просто выйду из раздевалки – мужик идет на работу. Фото boxingscene.com

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа  рассказал о своей подготовке к бою с Владимиром Кличко, приоткрыл тайны предстоящего боксерского вечера и рассказал, в каком городе хочет провести свой следующий бой.

В Кельн, на совместную пресс-конференцию с Владимиром Кличко Энтони Джошуа прилетел на частном самолете. По словам британского боксера, это не его самолет. «Он стоит 13 миллионов, и если у вас есть столько лишних денег, вы можете приобрести его. Я совсем не готов к такому шагу», - цитирует Джошуа DailyMail.
 
Правда, как признается Энтони, путешествовать с комфортом ему нравится. «Это не было так долго, если сравнивать с временами, когда я платил 40 пенсов за автобус, чтобы добраться до своего спортзала, а оттуда – на микроавтобусе до места следующего боя. Но, я не теряю чувства реальности. Я был бы также счастлив приехать сюда на автобусе или поезде, но со мной еще команда, так что пришлось делать выбор между самолетом и путешествием по морю».
 
Джошуа заверил немецких журналистов, что после боя с Кличко о нем узнает весь мир, а также предупредил, что не стоит ждать от него красочных шоу перед выходом в ринг, к примеру, таких, как у Карла Фроча, который появился перед болельщиками на стадионе в большом красном автобусе. «Это точно не мое, - заявил Джошуа. – Я просто выйду из раздевалки. Мужик идет на работу. В Германии действительно могут не знать меня, или знать обо мне мало, но все изменится после окончания нашего с Владимиром большого вечера на «Уэмбли».
 
Как рассказал британский боксер, его мечта – провести поединок в Лас-Вегасе. «Это очень знаковое место для меня, - признался Джошуа. – Там дрался Флойд Мейвезер. Майк Тайсон проводил большой бой. Я бы тоже хотел, чтобы мой поединок состоялся в этом городе».
 
Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.


По материалам: klitschko-brothers
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