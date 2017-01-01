Джошуа: Не ждите шоу перед боем с Кличко, я просто выйду из раздевалки – мужик идет на работу

Энтони Джошуа: Не ждите шоу перед боем с Кличко. Фото boxingscene.com

В Кельн, на совместную пресс-конференцию с Владимиром Кличко Энтони Джошуа прилетел на частном самолете. По словам британского боксера, это не его самолет. «Он стоит 13 миллионов, и если у вас есть столько лишних денег, вы можете приобрести его. Я совсем не готов к такому шагу», - цитирует Джошуа DailyMail.

Правда, как признается Энтони, путешествовать с комфортом ему нравится. «Это не было так долго, если сравнивать с временами, когда я платил 40 пенсов за автобус, чтобы добраться до своего спортзала, а оттуда – на микроавтобусе до места следующего боя. Но, я не теряю чувства реальности. Я был бы также счастлив приехать сюда на автобусе или поезде, но со мной еще команда, так что пришлось делать выбор между самолетом и путешествием по морю».