Уайлдер: Я с нетерпением ждал боя с Поветкиным, чтобы защищать мою страну против России

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер во время телефонной конференции с представителями СМИ раскритиковал россиянина Александра Поветкина за употребление запрещенных препаратов.«Это просто смехотворно и грустно одновременно. Надеюсь, наш спорт очистится от допинга и люди смогут получить бои, которые они хотят видеть. Я просто ненавижу ситуации, когда есть отличные бойцы, но некоторые бои не могут состояться, потому что они хотят кое-что употреблять.Вот такая ситуация была у Поветкина в бою со мной. Я с нетерпением ждал этого боя, с нетерпением ждал поездки в Россию, чтобы защищать мою страну, Соединенные Штаты, против России. Против какой страны лучше защищать свою страну, как не против России? Я с нетерпением этого ждал, но не мог этого сделать из-за чьей-то выходки. Спорт надо очистить, пока его еще не совсем испортили.Я всегда ставлю в пример себя: я просто силен от природы. Силен и без работы с железом, без тренировок. Просто силен, и все. Это естественная сила Алабамы. И я всегда таким был. Вы видели мой бой с Артуром Шпилькой? А теперь просто представьте, что было бы, если бы я принимал какие-то препараты - да я бы его просто убил! Я и так думал, что я его убил», - сказал Деонтей Уайлдер.