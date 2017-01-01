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Джошуа: Кличко - великий чемпион, но сейчас начинается мой путь

Джошуа: Кличко - великий чемпион, но сейчас начинается мой путь

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа на сегодняшней пресс-конференции в Кельне заявил, что рассчитывает стать таким же доминантным чемпионом мира, каким был его будущий соперник Владимир Кличко, который на 14 лет старше его.

«Владимир Кличко достиг очень многого за последние 14 лет Но он не может боксировать еще 14 лет, а я могу. И я рассматриваю это как начало моего пути к длительному правлению в супертяжелом дивизионе. Владимир Кличко - великий чемпион, но сейчас начинается мой путь.  Я восхищаюсь его колоссальным опытом, но верю, что бокс - спорт молодых», - сказал Энтони Джошуа.

Британский чемпион также отметил, что годы, проведенные в боксе, его многому научили:

«Я многому научился за это время… Научился оставлять свое "эго” за дверью. Научился слушать людей, а не думать, что все вокруг - твои враги. Научился кланяться публике и пожимать руку своему оппоненту, а потом, когда прозвучит стартовый гонг, включать в себе "убийцу”. Научился уважать окружающих. Научился смирению не только в поражении, но и в победе. Если говорить в целом - научился уважению».

Также Джошуа сказал, что несмотря на дружеские отношения с Владимиром Кличко, в ринге никаких сантиментов не будет:
«В этом виде спорта, если ты не выходишь на поединок с ментальностью "убийцы”, тебя сожрут заживо», - сказал Энтони Джошуа.

Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.
По материалам: Boxingnews
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