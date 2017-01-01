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Соса отказался от пояса WBA: Докажу Ломаченко, что намного лучше него
Соса отказался от пояса WBA: Докажу Ломаченко, что намного лучше него Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО), противник чемпиона мира по версии WBО во втором полулёгком весе (до 59 кг) Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) по весеннем бою, принял решение оставить титул «обычного» чемпиона WBA. Об этом пишет fightnews.com.

Решение американца объясняется тем, что он фактически являлся претендентом для «суперчемпиона» WBA Хесрила Корралеса и обязан был боксировать не с Ломаченко, а с панамцем.

Выбрав поединок против украинца, Соса вынужден был расстаться со своим полутитулом. Сам он ничуть от этого не расстраивается, полностью сосредоточившись на актуальной проблеме.

«Мы понимаем, что это будет самый тяжелый бой в карьере: все-таки выступать мне против лучшего бойца в истории любительского бокса, — цитирует BoxingScene Сосу. — Оцените красоту ситуации: у меня было всего три выступления в аматорах, и с таким багажом я докажу, что являюсь бойцом намного лучше него».

Бой Ломаченко-Соса пройдёт 8 апреля на арене MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле, штат Мэриленд (США).

По материалам: vringe.com
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