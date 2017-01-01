Соса отказался от пояса WBA: Докажу Ломаченко, что намного лучше него

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17:10 Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ; Джима – девятая, Пидгрушная – десятая 307 | Биатлон / Главные новости спорта