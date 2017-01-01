Джеймс Али Башир: Мне не нравиться то, как мы расстались с Усиком

Бывший тренер чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика
Джеймс Али Башир в интервью BaylorIC TV рассказал, как он относится к решению Усика отказаться от сотрудничества с ним, и назвал человека, который, по мнению Башира, натолкнул Усика на такое решение. Интервью вышло очень откровенным и эмоциональным.
«Успех - это настоящее мерило чьей-то лояльности, - говорит Башир, - Вообще, я понял, что мои дни в команде Усика сочтены, во время встречи с его новым менеджером (Эгисом Климасом). Буквально в первые 5-10 секунд после нашего знакомства. Я понял, что он имеет огромное влияние на решения Усика, но все-таки ответственность за это решение ложится, главным образом, на плечи самого Александра.
Все изменилось после того, как Усик стал чемпионом мира. То, что отношение Усика ко мне по каким-то причинам изменилось, я понял из разговора с Климасом. Это было во время встречи в Киеве. Я пришел на встречу, но ее начало почему-то затягивалось. Я спросил у Эгиса о цели этой встречи, и он ответил: "Ваше увольнение”. Увольнение? Как так? С Усиком на эту тему тогда пообщаться серьезно не удалось, он обыграл всю эту ситуацию как шутку. На встрече мы обговорили обычные рабочие вопросы насчет следующего тренировочного лагеря, который должен был начаться в Калифорнии.
И вот как раз во время этого тренировочного лагеря я почувствовал, что отношение ко мне изменилось со стороны самого Усика. В эмоциях, вообще в мелких деталях. Это очень заметно, когда ты хорошо знаешь человека - а Усика я знаю очень хорошо. Мы с ним работали вместе три года, объездили вместе всю Украину. Если описать коротко, то можно сказать, что я почувствовал, что Усик отдаляется от меня. И чувствовалось, что его отношение изменилось под чьим-то влиянием. Именно тогда, в Калифорнии, впервые за все время работы с Усиком мне хотелось побыстрее закончить этот тренировочный лагерь и уехать домой. Потому что атмосфера в лагере была не такой, как прежде.
Эта ситуация застала меня врасплох, потому что я относился к Усику, как к своему родному сыну. Да я и сейчас его люблю как сына, потому что Александр внутренне действительно очень хороший человек. Но, видимо, сильно подвержен внешнему влиянию. И у меня такие подозрения, что, в данном случае, влиянию Эгиса Климаса. Это лично мои подозрения. Возможно, Эгис их опровергнет. Или сам Усик. Но с самого начала нашего знакомства с Эгисом у меня сложились стойкое впечатление, что он не хочет видеть меня главным тренером Александра.
Вообще же, я с пониманием отношусь к этой ситуации, потому что в боксе нужно работать с тем, с кем тебе комфортнее всего работать. Анатолий Ломаченко, которого Эгис Климас хотел видеть тренером Усика, уже тренировал его в любителях, а в профессионалах достиг выдающихся успехов со своим сыном Василием.
Для меня не проблема сам тот факт, что меня заменили. Проблема в том, как это сделали (Башир имеет ввиду, что его хотели "уйти” из команды - чтобы он сам принял решение об отказе от работы с Усиком). Например, на взвешивании перед боем с Мчуну мне не позволили стать рядом с Усиком. За мои 45 с лишним лет в боксе я никогда не видел ничего подобного! Вот это мне ужасно не понравилось. В тот момент я почувствовал себя чужаком. Впервые мне не позволили стать вместе со своим бойцом, которого я готовил к бою, и которому я должен был на следующий секундировать в бою. Вместо меня на авансцену перед камерами HBO появился Эгис Климас с тренером по физической подготовке (Сисилио Флоресом). Также мне не позволили тейпировать руки своего бойца, перед боем. Тоже впервые в моей карьере. Презрение и неуважение по отношению ко мне - вот как это выглядело».
(Вопрос ведущего BaylorIC TV Инграма Джонса): Интересно, что мне сразу бросилось в глаза, так это то, что после того, как менеджером Усика стал Эгис Климас, Усик стал давать гораздо менше интервью. Почему?
- Ну, меня вообще оградили от интервью с Усиком после того, как его менеджером стал Эгис Климас. Даже больше скажу: этот парень не проявил ни капли уважения по отношению ко мне. Все его слова, все его действия сводились к тому, что давали мне понять: я не хочу тебя видеть в команде Усика!
Знаете, я в этом бизнесе уже очень много лет, и я всегда говорил то, что думаю. Может, Эгис Климас представит свое видение этой ситуации, но я очень хорошо знаю Усика, и знаю, что он очень верующий человек, а верующие люди часто бывают уязвимыми к влиянию из вне. И, по моему мнению, очень большое влияние на его решения имеет его новый менеджер Эгис Климас. Когда Усик написал мне…
Подождите, он не сказал вам лично, только написал?
Да, только написал. Он написал, что уважает меня и ценит время, которое мы провели вместе. И я тоже очень ценю те времена, хорошие времена… Это были классные три года, потому что у нас были действительно хорошие отношение. Единственное, что мне не нравиться, это то, КАК мы расстались. После боя с Мчуну я написал Усику, что нам нужно встретиться, обговорить наше сотрудничество, потому что я не чувствовал себя комфортно в последнем тренировочном лагере. Мы должны были встретиться 8 января в Украине, но встреча так и не состоялась. Хотя я пробыл в Киеве до 22 января. Обижен ли я на Усика за то, что он решил уволить меня? Нет, это рабочий процесс. А вот за что есть обида, так это за то, что он не становился на мою защиту, когда ко мне относились с неуважением, как с той фотосессией на взвешивании перед боем с Мчуну. Он ведь мог бы сказать: а где мой тренер? А ну-ка давайте его сюда!
В отличие от тех же братьев Кличко. Расскажите эту историю.
Да, это было несколько лет назад на премьере фильма "Klitschko” в одном музее в Киеве. Я там был единственным темнокожим человеком на той премьере (смеется). И когда братья Кличко заметили меня в толпе, они вызвали меня на сцену, поставив рядом с собой. Это первоклассное отношение к людям. А с Усиком получилось так, что он называл меня своим отцом, но не стал в мою защиту, когда ко мне проявили неуважение. И я уверен, что Усик, что бы он ни говорил на публику, в глубине души поймет, что он был неправ, и в чем он был неправ.
Я очень люблю Украину и украинцев, и от них я получал только уважение и любовь. Украинцы - умные, стойкие и классные люди. Там никто не относился ко мне предвзято, включая Усика. И хоть Александр утверждает, что это было его решение, зная его, я уверен, что за этим стоит кто-то другой.
Что конкретно было сказано в том его сообщении о вашем увольнении?
Не хочу цитировать, это личное.
Ну, хотя бы намекните.
Он поблагодарил меня за то, что я помог ему стать чемпионом мира, сотворив историю - он ведь пробил рекорд самого Холифилда! Он также написал, что уважает и любит меня, но решил пойти другим путем. Это было короткое сообщение.
Он еще молодой парень, но я уверен, что в будущем, возможно, через много лет, он оглянется назад и поймет, что был неправ. Что у него в жизни было немного людей, которые относились к нему так хорошо, как я. Что у него в жизни было немного людей, которые так ему сопереживали, как я. Что у него в жизни было не так много людей, которым он мог доверять так, как он мог доверять мне.
Что вы можете ответить тем, кто скажет: та, Башир ничего не сделал. Усик уже был отличным боксером до него, он был отличным любителем.
Bullshit! Усика все равно нужно было научить "языку профессионального бокса”, внести те коррективы, которые нужны, чтобы быть успешным профи. Была масса примеров, когда отличные любители не достигали ничего после переходя в профессионалы - Одли Харрисон, Ховард Дэвис, Тайрелл Биггс и многие другие. Потому что их тренеры не научили их "общаться на языке профессионального бокса”. И в противовес им можно назвать боксеров, которые достигли больших высот на профи-ринге, не имея любительской карьеры - Тим Уизерспун, Дуайт Мухаммед Кауи. У Кауи не было ни одного боя в любителях, а он стал чемпионом мира в двух весовых категориях! У Тима Уизерспуна тоже не было любительских боев. И вот прямо сейчас я нахожусь в Южной Африке, где начинаю работу с бойцом, у которого тоже нет ни одного любительского боя (Руаном Виссером). И я постараюсь сделать из него чемпиона мира в супертяжелом весе.
Когда Эгис Климас стал менеджером Усика?
После того, как Усик стал чемпионом мира. До того все было отлично, команда работала, как слаженный механизм. С приходом Климаса все поменялось. Отношение Усика поменялось именно после прихода в команду Эгиса Климаса.
А почему он вообще взял Климаса своим менеджером?
Возможно, ему посоветовали Сергей Ковалев и Василий Ломаченко или другие ребята из Восточной Европы, с которыми работает Климас. Но отношение Усика ко мне изменилось именно с приходом Климаса в команду. Даже по его сообщениям это стало заметно - если раньше он присылал фотографии своих детишек, то с приходом Климаса эти сообщения стали какими-то "сухими”, что ли.
Каково, по вашому мнению, боксерское будущее Усика после расставания с вами?
Оно вполне может быть хорошим, ведь Анатолий Ломаченко - не новый тренер, они уже работали вместе. Очевидно, что нет двух одинаковых тренеров, так что какие-то изменения будут. Александр - очень сильный ментально боец. И я уверен, что он станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а потом перейдет в супертяжелый. Где тоже, вполне возможно, выиграет один или два чемпионских титула.
Возможно ли ваше возвращение в команду Усика в будущем, когда у него будет другой менеджер?
Знаете, то, что случилось на взвешивании перед боем с Мчуну было настолько неуважительно, что хотелось просто взорваться от гнева. Но я сдержался, чтобы ничего не напортить перед большим боем. И ведь главное, что (до прихода Климаса) ни со стороны Усика, ни со стороны кого либо другого не было и намека на предвзятое отношение ко мне.
Как братья Кличко отнесутся к этой ситуации?
Эти ребята - пример для подражания. Владимир как-то заступился за меня в разговоре с человеком, который вел беседу на повышенных тонах. Он сказал: эй! Не говори так с Баширом! Он был реально зол, и тот человек это почувствовал, извинился. Владимир очень уважительно относится ко всем членам своей команды и всегда защищает их. Конечно, за 14 лет совместной работы невозможно обойтись без каких-то небольших конфликтов, но я всегда говорю Владимиру правду, и он ценит меня за это. Я люблю как братьев Кличко, так и Александра Усика, но Александр - молодой парень, и он еще не все понимает. Но пройдут годы, и он поймет.
Как вы считаете, какой будет реакция украинских болельщиков на эту ситуацию? Ведь Усик бросает вас не ради кого-то там - он будет работать с Анатолием Ломаченко, который является великим тренером, что он доказал по работе со своим сыном.
Я думаю, что украинцы, фаны бокса, увидят ситуацию такой, какой она есть. Уверен, что им эта ситуация не понравится. Не тот ее аспект, что Усик уходит к другому тренеру, а тот, как он позволил Эгису Климасу относиться к человеку, которого называл своим отцом. Тренеров меняют в боксе часто, и у меня это не первое увольнение - в этом нет ничего страшного. Просто обидно, когда твой сын позволяет относиться к тебе с неуважением. Он ничего не сказал Эгису Климасу в тот день на встрече (в Киеве), когда тот нес всякое дерьмо, ничего не сказал потом, на взвешивании, и когда меня отстранили он тейпирования рук - он ведь никогда не жаловался, что ему не нравиться, как я ему тейпирую руки. Вот за что мне обидно.
Но в работе с Усиком я все-таки хотел бы больше запомнить хорошие времена - как мы с ним дошли до титульного боя, и он выиграл титул, побив рекорд великого Холифилда.
Вы получали слова поддержки после новости о вашем уходе из команды Усика?
Я получил так много звонков и текстовых сообщений от людей из Украины, что просто слезы наворачивались на глаза. Также много слов поддержки было из Великобритании - больше чем из США. А Усику я написал, что все еще его люблю, хоть он и легко поддается влиянию. Я написал ему, что он для меня остается сыном.