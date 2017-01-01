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Джейкобс: Головкин делает ошибку, недооценивая меня

Джейкобс: Головкин делает ошибку, недооценивая меня

Американец Дэниел Джейкобс (32-1, 29 КО) считает, что казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО), с которым ему предстоит провести поединок 18 марта в Нью-Йорке (США), относится к нему с недооценкой. По словам Джейкобса, это дополнительно его мотивирует.

«Головкин делает ошибку, недооценивая меня, и я надеюсь его за нее наказать, – сказал Дэниел в интервью ESPN Deportes. – Вполне справедливо, что он является фаворитом, иначе и быть не могло. Это нормально, что я считаюсь якобы аутсайдером, но это лишь придает мне дополнительную мотивацию добиться результата в мою пользу. Будет просто невероятно получить победу над соперником, который является фаворитом в соотношении 8 к 1».

Напомним, что на кону в поединке Головкин-Джейкобс будут стоять принадлежащие Геннадию титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO в среднем весе (до 72,6 кг).

По материалам: vringe.com
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