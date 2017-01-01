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Жена Дениса Бойцова сообщила о положительных изменениях в его состоянии
Жена Дениса Бойцова сообщила о положительных изменениях в его состоянииВ состоянии российского боксера Дениса Бойцова, восстанавливающегося после тяжелых повреждений, наблюдаются положительные изменения. Об этом ТАСС рассказала жена спортсмена Ольга Литвинова.

«Сегодня нашему Денису 31 год. В его состоянии, слава богу, есть положительные изменения. Сейчас он находится в Берлине», - сказала супруга боксера.

Бойцов 3 мая 2015 года был найден в тоннеле метро в Берлине. Он был госпитализирован и перенес три операции. В связи с тяжелым отеком мозга врачи ввели спортсмена в состояние искусственной комы, в котором он находился около семи недель. Позднее боксера вывели из комы и перевели в реабилитационную клинику. В начале июля того же года жена Бойцова родила дочь.

Прокуратура Берлина позднее закрыла дело, не найдя в произошедшем состава преступления. Затраты на восстановление спортсмена на себя взяли президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров и промоутерская компания «Ахмат Промоушен».

В послужном списке Бойцова на профессиональном ринге 36 побед (27 нокаутом) и одно поражение.
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