Пакьяо: Даже в Библии сказано, что женщина должна носить женскую одежду, а мужчина – мужскую

Чемпион WBO в полусреднем весе и сенатор Филиппин Мэнни Пакьяо выступил против принятия закона, запрещающего дискриминацию трансгендеров. Закон включает в себя право человека самому определять свою половую принадлежность и носить соответствующую одежду.«Даже в Библии сказано, что женщина должна носить женскую одежду, а мужчина – мужскую. Это то, во что я верю», – цитирует Пакьяо BoxingScene.Переодевание мужчин в женскую одежду может, по мнению Пакьяо, использоваться для «совершения мошенничества». Чемпион вспомнил громкое дело о убийстве 25-летнего трансгендера Дженнифер Лауде (урожденный Джеффри Лауде). Трансгендер был убит 19-летним американским морским пехотинцем Джозефом Скоттом Пембертоном. Морпех познакомился с Лауде в баре, пара последовала в близлежащую гостиницу. Вскоре после того, как американец покинул здание, было найдено тело Лауде. Пембертон окунул голову Дженнифер в унитаз и держал жертву, пока та не задохнулась. Морской пехотинец был признан виновным в убийстве и приговорен к сроку от 6 до 12 лет в филиппинской тюрьме.По словам Мэнни, Пембертон был «введен в заблуждение» Лауде, потому что тот был «парнем, одетым женщиной».Ранее Пакьяо заявлял, что «геи хуже животных» и призывал ввести смертную казнь для торговцев наркотиками.