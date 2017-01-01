Чемпион WBO в полусреднем весе и сенатор Филиппин Мэнни Пакьяо выступил против принятия закона, запрещающего дискриминацию трансгендеров. Закон включает в себя право человека самому определять свою половую принадлежность и носить соответствующую одежду.
13:07 Губерниев: В истории с Фуркадом я действовал на эмоциях 11 | Биатлон
12:46 Пакьяо: Даже в Библии сказано, что женщина должна носить женскую одежду, а мужчина – мужскую 35 | Бокс
12:40 Мать Серены Уильямс: Сейчас она счастлива как никогда 46 | Теннис
12:12 НХЛ. «Аризона» на выезде всухую разгромила «Калгари», Коламбус» дома проиграл «Рейнджерс» 82 | Хоккей
11:53 НБА. Несмотря на 10 очков Леня «Финикс» проиграл «Нью-Орлеану», «Денвер» разгромил «Голден Стэйт», «Вашингтон» - «Оклахому», и другие результаты 91 | Баскетбол
10:25 Сторона Поветкина будет ходатайствовать о смене суда присяжных 138 | Бокс
10:13 Cуд присяжных в США постановил, что Поветкин принимал мельдоний после его запрета 120 | Бокс
09:52 Марченко не смог пробиться во второй круг турнира в Шербуре 122 | Теннис / Главные новости спорта
19:20 Симон Фуркад: Все хорошее когда-нибудь заканчивается 371 | Биатлон
18:51 ITF не будет разводить сборные России и Украины при жеребьевке Кубка Федерации 269 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Февраль 2017 (274)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (455)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (462)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.