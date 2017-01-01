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Сторона Поветкина будет ходатайствовать о смене суда присяжных

Сторона Поветкина будет ходатайствовать о смене суда присяжных

Адвокат Александра Поветкина Алексей Карпенко заявил о том, что команда российского боксера будет ходатайствовать о смене состава присяжных Южного округа штата Нью-Йорк или же просить суд не принимать во внимание их решения во время вынесения окончательного вердикта.

Ранее суд присяжных в США постановил, что Александр Поветкин принимал мельдоний уже после его запрета.

«Чрезвычайно удивлены этим решением, мы были уверены, что выиграем. Мы полагаем, что те свидетели, которых мы вызвали, с убедительностью доказали, что Поветкин в 2016 году мельдоний не принимал. Единственное, на чем может основываться решение суда присяжных, это, во-первых, показания Энтони Буча из WADA, главы лаборатории в Лос-Анджелесе. Но мы его показания убедительнейшим образом опровергли благодаря двум экспертам (голландцу и американцу).

Во-вторых, было запредельное и скандальное поведение адвоката Уайлдера в последний день слушаний: он выступил с двухчасовой речью, где обвинил нас во всех смертных грехах, что мы скрывали доказательства, манипулировали фактами, а также что ему было запрещено в течение процесса, адвокат начал рассматривать мотивы.

Несколько раз судья в пятницу выводил адвоката Уайлдера в совещательную комнату. Несмотря на то, что судья указал на поведение адвоката и поддержал наши возражения, присяжные слышали то, что не должны были слышать. А главное — у нас по процедурным правилам не было возможности ответить. К сожалению, мы не могли опровергнуть ту ложь, вылитую на Поветкина. Поэтому в силу нарушений, допущенных в пятницу, которые повлияли на вердикт, мы в ближайшие дни будем подавать ходатайство о том, чтобы суд назначил новый суд присяжных, распустив эту коллегию, потому что у них на глазах были допущены процессуальные нарушения, либо чтобы суд не принимал во внимание вердикт присяжных во время вынесения решения. То есть, по сути, проигнорировать решение судей присяжных и выносить решение о том, принимал ли Поветкин мельдоний в 2016 году, самостоятельно. Если мы не будем услышаны, то мы подадим апелляцию», — приводит слова Карпенко «Р-Спорт».

Команда Деонтея Уайлдера обвиняет Поветкина в употреблении допинга и срыве боя и требует у него компенсацию в размере $ 5 млн. Рябинский в ответ на обвинения американской стороны подал в суд Нью-Йорка встречный иск на $ 34,5 млн. В эту сумму был включен моральный и репутационный ущерб, нанесенный российскому боксеру, а также убытки от того, что поединок не состоялся.
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