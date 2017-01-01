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Cуд присяжных в США постановил, что Поветкин принимал мельдоний после его запрета
Cуд присяжных в США постановил, что Поветкин принимал мельдоний после его запретаСуд присяжных в США постановил, что российский боксёр Александр Поветкин принимал мельдоний уже после его запрета 1 января 2016 года. Об этом сообщил руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Этот вердикт присяжные вынесли после обсуждения, продолжавшегося около часа.

«Первую инстанцию с присяжными мы проиграли. Суд пока рассматривал только одну тему: принимал ли Поветкин мельдоний конкретно в запрещенный период? Они посчитали, что Поветкин почему-то принимал его в запрещенный период.

В первой инстанции мы уступили, в США достаточно сложно судиться. Будем идти дальше, доказывать судье. Сколько будет идти разбирательство? Еще недели, может быть месяцы»,  — цитирует Рябинского ТАСС.

Причиной судебной тяжбы стал несостоявшийся между боксерами поединок. Планировалось, что он пройдет в Москве 21 мая 2016 года. Бой в конечном счете был отменен, так как в апреле в организме Поветкина

Команда Деонтея Уайлдера обвиняет Поветкина в употреблении допинга и срыве боя и требует у него компенсацию в размере $ 5 млн. Рябинский в ответ на обвинения американской стороны подал в суд Нью-Йорка встречный иск на $ 34,5 млн. В эту сумму был включен моральный и репутационный ущерб, нанесенный российскому боксеру, а также убытки от того, что поединок не состоялся.

Присяжные не решали, нарушили ли стороны заключенный перед боем контракт и какую финансовую ответственность несут. Ответить на эти вопросы предстоит судье Эндрю Картеру на следующем этапе процесса.




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