Шатерникова: Для Усика Башир был лишь временной заменой Анатолия Ломаченко

Обладатель титула WBO в первом тяжелом весе



«Усик всегда тренировался у Анатолия Николаевича Ломаченко. Для Саши всегда был тренер-наставник — авторитет — это Анатолий Николаевич. Как бы это неудобно или даже жестоко ни звучало, но Джеймс Али Башир был лишь временной заменой Анатолия Николаевича, пока в силу обстоятельств они работали на разных континентах: Ломаченко — в Штатах, Усик — в Украине. Теперь, когда Сашу Усика стало возможным продвигать в мекке бокса, Анатолий Николаевич как и прежде, будет его тренером и наставником», — сказала Шатерникова.



Под началом Башира, который также является вторым тренером экс-чемпиона мира украинца



Согласно последней информации, следующим соперником Александра может стать уже знакомый ему Кшиштоф Гловацки, у которого украинец прошлой осенью отобрал чемпионский титул. Объединительный бой с чемпионом IBF Муратом Гассиевым (24-0, 17 КО) на данный момент маловероятен в силу недостаточной привлекательности финансовой стороны для команды российского бойца.



Вернуться в ринг Усик должен уже в апреле, потому в скором времени должно проясниться, кто же станет оппонентом украинца.



Читайте также. Усик о расставании с Баширом: Ничего личного, только работа Обладатель титула WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (11-0-0, 10 КО) возобновит тренировки под руководством Анатолия Ломаченко. Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала уход из тренерского штаба Усика Джеймса Али Башира.«Усик всегда тренировался у Анатолия Николаевича Ломаченко. Для Саши всегда был тренер-наставник — авторитет — это Анатолий Николаевич. Как бы это неудобно или даже жестоко ни звучало, но Джеймс Али Башир был лишь временной заменой Анатолия Николаевича, пока в силу обстоятельств они работали на разных континентах: Ломаченко — в Штатах, Усик — в Украине. Теперь, когда Сашу Усика стало возможным продвигать в мекке бокса, Анатолий Николаевич как и прежде, будет его тренером и наставником», — сказала Шатерникова.Под началом Башира, который также является вторым тренером экс-чемпиона мира украинца Владимира Кличко , Усик тренировался с ноября 2013 года, проведя под его руководством 10 из 11 боев на профи-ринге, в том числе и два чемпионских.Согласно последней информации, следующим соперником Александра может стать уже знакомый ему Кшиштоф Гловацки, у которого украинец прошлой осенью отобрал чемпионский титул. Объединительный бой с чемпионом IBF Муратом Гассиевым (24-0, 17 КО) на данный момент маловероятен в силу недостаточной привлекательности финансовой стороны для команды российского бойца.Вернуться в ринг Усик должен уже в апреле, потому в скором времени должно проясниться, кто же станет оппонентом украинца.

По материалам: Sportarena