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Шатерникова: Для Усика Башир был лишь временной заменой Анатолия Ломаченко

Шатерникова: Для Усика Башир был лишь временной заменой Анатолия Ломаченко

Обладатель титула WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (11-0-0, 10 КО) возобновит тренировки под руководством Анатолия Ломаченко. Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала уход из тренерского штаба Усика Джеймса Али Башира.

«Усик всегда тренировался у Анатолия Николаевича Ломаченко. Для Саши всегда был тренер-наставник — авторитет — это Анатолий Николаевич. Как бы это неудобно или даже жестоко ни звучало, но Джеймс Али Башир был лишь временной заменой Анатолия Николаевича, пока в силу обстоятельств они работали на разных континентах: Ломаченко — в Штатах, Усик — в Украине. Теперь, когда Сашу Усика стало возможным продвигать в мекке бокса, Анатолий Николаевич как и прежде, будет его тренером и наставником», — сказала Шатерникова.

Под началом Башира, который также является вторым тренером экс-чемпиона мира украинца Владимира Кличко, Усик тренировался с ноября 2013 года, проведя под его руководством 10 из 11 боев на профи-ринге, в том числе и два чемпионских.

Согласно последней информации, следующим соперником Александра может стать уже знакомый ему Кшиштоф Гловацки, у которого украинец прошлой осенью отобрал чемпионский титул. Объединительный бой с чемпионом IBF Муратом Гассиевым (24-0, 17 КО) на данный момент маловероятен в силу недостаточной привлекательности финансовой стороны для команды российского бойца.

Вернуться в ринг Усик должен уже в апреле, потому в скором времени должно проясниться, кто же станет оппонентом украинца.

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По материалам: Sportarena
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