Уайлдер: Часть меня все еще хочет драться с Поветкиным

Обладатель титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) заверил, что участие в судебном процессе по делу о срыве прошлогоднего боя с Александром Поветкиным, который проходит в эти дни в Нью-Йорке (США), не окажет влияния на подготовку к его следующему поединку.Напомним, что уже 25 февраля Деонтей выйдет в ринг, чтобы провести добровольную защиту против соотечественника Джеральда Вашингтона (18-0-1, 12 КО).«Я продолжаю тренироваться по ходу дела. Марк Брелэнд тут со мной, и после судебных заседаний мы неизменно отправляемся в зал тренироваться. В общем, когда настанет 25 февраля, я буду готов, без каких-либо оправданий», – заявил Уайлдер.«Конечно, это немного отвлекает, но я хорошо с этим справляюсь. Я готов покончить с этим раз и навсегда. Ситуация, конечно, бредовая, потому что они (Поветкин и его команда) сами знают, что виновны, но все в итоге будут решать присяжные. Как сказал в суде мой адвокат Джадд Берштейн: "Вам не нужны доказательства, это вопрос здравого смысла”. И я абсолютно с ним согласен.Знаете, часть меня по-прежнему хочет сразиться с Поветкиным. Почему? Просто из-за того, что произошло – из-за пустой траты моего времени, да и времени болельщиков тоже».