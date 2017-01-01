Усик расстался с Баширом и будет тренироваться у отца Василия Ломаченко

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO украинец



«Конкретной причины для этой смены нет. Щупаем, экспериментируем, — отметил для



При этом, Башир официально не уволен.



Следующий бой Усика планировался на 18 марта в Нью-Йорке в андеркарде поединка между чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и действующим чемпионом WBA американцем Дэниэлом Джейкобсом. Однако на него у телеканала HBO не хватило бюджета. Ориентировочно следующий бой Усика планируется на апрель, и его также намерен транслировать НВО.



Следует отметить, что Анатолий Ломаченко является отцом и тренером чемпиона в двух весовых категориях украинца Василия Ломаченко.



Напомним, что под началом Башира, который также является вторым тренером экс-чемпиона мира украинца



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Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO украинец Александр Усик (11-0-0, 10 КО) к следующему бою будет готовиться не под началом американского специалиста Джеймса Али Башира, в под руководством Анатолия Ломаченко, с которым он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне.«Конкретной причины для этой смены нет. Щупаем, экспериментируем, — отметил для Sportbox генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.При этом, Башир официально не уволен.Следующий бой Усика планировался на 18 марта в Нью-Йорке в андеркарде поединка между чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и действующим чемпионом WBA американцем Дэниэлом Джейкобсом. Однако на него у телеканала HBO не хватило бюджета. Ориентировочно следующий бой Усика планируется на апрель, и его также намерен транслировать НВО.Следует отметить, что Анатолий Ломаченко является отцом и тренером чемпиона в двух весовых категориях украинца Василия Ломаченко.Напомним, что под началом Башира, который также является вторым тренером экс-чемпиона мира украинца Владимира Кличко , Усик тренировался с ноября 2013 года, проведя под его руководством 10 из 11 боев на профи-ринге, в том числе и два чемпионских.