PPV отмирает: у Уайлдера бой с Джошуа хотят на бесплатном ТВ

В Великобритании фаны бокса готовы регулярно выкладывать по 20 фунтов стерлингов за просмотр по ТВ боксёрских шоу, однако ситуация с этим в США явно хуже. Об этом, рассуждая на тему возможного в будущем мегафайта между чемпионом IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и его коллегой с поясом WBC Деонтеем Уайлдером (37-0, 36 КО), заявил промоутер последнего Лу Дибелла.
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