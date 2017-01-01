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PPV отмирает: у Уайлдера бой с Джошуа хотят на бесплатном ТВ

Лу Дибелла

В Великобритании фаны бокса готовы регулярно выкладывать по 20 фунтов стерлингов за просмотр по ТВ боксёрских шоу, однако ситуация с этим в США явно хуже. Об этом, рассуждая на тему возможного в будущем мегафайта между чемпионом IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и его коллегой с поясом WBC Деонтеем Уайлдером (37-0, 36 КО), заявил промоутер последнего Лу Дибелла.

«Если кто не заметил, система pay-per-view сходит на нет, — сообщил функционер BoxingScene. — Она отмирает. Со дня боя Мейвезер-Пакьяо (4,6 млн покупок трансляции), на самом деле, не было ни одного крупного шоу на PPV, которое показало бы серьёзные цифры. Таковы факты. Даже показатели Канело завышают. Не думаю, что какой-то из его боёв перевалил за 500 тысяч покупок PPV.

Считаю ли я, что бой Джошуа–Уайлдер подходит для PPV? Нет. Pay-per-view противоречит здравому смыслу в случае с крупными боями, ведь из-за этого мегафайт увидит меньше глаз. Причина, по которой подняли вопрос PPV, в том, что Эдди Хирн заявил — Уайлдера, мол, нужно больше раскрутить, чтобы сделать его бой с Джошуа на PPV. Сходи-ка лесом, друг милый.

Деонтей дрался с Молиной на Showtime, а после поражения Эрика запихнули на PPV с Джошуа... Я не говорю, что это плохо. Если британцы согласны выкладывать денежки за каждый бой Энтони, это их дело. Но последний бой Уайлдера на обычном ТВ увидели больше зрителей, чем все платные карды с Джошуа. Так что, считаю, их бой нужно делать на бесплатном национальном телевидении», — подытожил Лу Дибелла.

По материалам: vringe.com
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