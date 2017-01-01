Климас: Ломаченко хочет боксировать с Майки Гарсией

Менеджер чемпиона мира во втором полулегком весе (до 59 кг) украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) Эгис Климас рассказал, что его подопечный выразил желание провести бой против чемпиона WBC в легком (до 61,2 кг) весе американца Майки Гарсии (36-0, 30 КО).«Ломаченко сказал мне, что с удовольствием провёл бы поединок против Гарсии», — приводит слова Климаса BoxingScene.Напомним, 8 апреля в в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США) Ломаченко проведет объединительный бой с чемпионом мира по версии WBA во втором полулегком весе американцем Джейсоном Сосой (20-1-4, 15 КО).