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Промоутер Гассиева: Бой с Усиком пока не представляется возможным
Мурат ГассиевКоманда чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева хотела бы провести бой-реванш с другим россиянином обладателем пояса WBA (Super) Денисом Лебедевым, но только при хороших финансовых гарантиях и с двумя поясами на кону, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер Гассиева Леон Маргулес.

Лебедев 3 декабря раздельным решением судей проиграл Гассиеву, но на кону того поединка стоял лишь пояс IBF. После боя сторона Лебедева заявила о заинтересованности в реванше.

«Мы ведем работу по следующему бою Гассиева. Мы бы снова провели бой с Лебедевым, но только в случае хороших финансовых гарантий и двумя поясами на кону.

Также мы готовы рассмотреть бой с Усиком, но в случае хорошего денежного обеспечения, что пока не представляется возможным. Что касается добровольной защиты, то мы рассматриваем возможность боёв против таких боксеров, как Кшиштоф Гловацки, Кшиштоф Влодарчик и другие», – отметил Маргулес.


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