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Атлас назвал Ломаченко лучшим боксером мира P4P
Атлас назвал Ломаченко лучшим боксером мира P4P Знаменитый тренер по боксу Тедди Атлас составил свою десятку лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий. На первое место он поставил чемпиона WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко.

Чемпиону WBA/WBC/IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину места в десятке не нашлось.

Как объяснил Атлас, против Головкина говорят не лучшие выступления в последних боях и низкий уровень соперников.

Десятка Атласа выглядит так:

1. Василий Ломаченко (7-1, 5 КО), Украина
2. Теренс Кроуфорд (30-0, 21 КО), США
3. Андре Уорд (31-0, 15 КО), США
4. Кит Турман (27-0, 22 КО), США
5. Сергей Ковалёв (30-1-1, 26 КО), Россия
6. Роман Гонсалес (46-0, 38 КО), Никарагуа
7. Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО), Куба
8. Сауль Альварес  (48-1-1, 34 КО, Мексика
9. Мэнни Пакьяо (59-6-2. 38 КО), Филиппины
10. Эррол Спенс-младший (21-0, 18 КО), США
По материалам: Чемпионат.com
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