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Кличко: Джошуа - это моя копия в плане габаритов, да еще и чемпион мира

Кличко: Джошуа - это моя копия в плане габаритов, да еще и чемпион мира

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) считает, что его будущий бой с молодым чемпионом IBF британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) станет самым большим вызовом в его карьере.

«Я дрался перед 40, 50, 60 тысячами зрителей, но никогда не перед 90?, - сказал Владимир Кличко в интервью talkSPORT. - Это мой самый трудный вызов за все время, ведь Джошуа - это моя копия в плане габаритов, да еще и чемпион мира.

Это будет бой одного олимпийского чемпиона с другим, столкновение поколений, поэтому и существует так много вопросов. Есть еще у меня силы, чтобы победить? Достаточно ли уже хорош Джошуа?»

Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.
По материалам: Boxingnews
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