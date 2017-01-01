Майрис Бриедис: Если Хук будет боксировать грязно, откушу ему ухо

Латвийский боксер(21-0, 18 КО) считает стиль своего оппонента(40-3-1, 27 КО) грязным. Единственный метод бороться с этим, по мнению Бриедиса, – действовать еще более грязно.«В боксе есть правила, и во время боя боксеры должны их придерживаться, – приводит слова Бриедиса dg-news.eu. – В отличии от моего соперника, у меня не грязная манера ведения боя. Понимаю, что Хук настоящий боец. Но мне хочется чистого боя, если же Марко будет снова боксировать в своем грязном стиле, и судья на ринге будет ему это позволять, тогда мне нужно боксировать в десять раз грязнее. Если Хук будет боксировать грязно, то я откушу ему ухо!»Поединок Майриса Бриедиса против Марко Хука состоится 1 апреля в Дортмунде (Германия). На кону боя будет стоять временный титул WBC в первом тяжелом весе (до 90,9 кг).