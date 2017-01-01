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Промоутер Джошуа проговорился о тактике на бой с Кличко

Промоутер Джошуа проговорился о тактике на бой с Кличко

Стартовал тренировочный лагерь чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа (18-0, 18 КО). Чтобы немного подготовить британца к бою против украинского ветерана Владимира Кличко (64-4, 53 КО), команда «Эй-Джея» ищет габаритных спарринг-партнеров.

«Ясное дело, нам нужны парни, которые смогут имитировать стиль Кличко: крупные, высокие супертяжи. Так что мы подберем троих или четверых, чтобы начать спарринги где-то за семь недель до боя, — рассказал Sky Sports промоутер британца Эдди Хирн. — Джо Джойс и Фрэзер Кларк провели немало раундов с Джошуа в прошлом. С ним непросто спарринговать».

По словам Хирна, команда чемпиона может воспользоваться услугами бывшего противника украинца, польского гиганта Мариуша Ваха.

Также промоутер сделал предположение о тактике Джошуа в поединке с ветераном дивизиона.

«Думаю, Энтони собирается встать перед Кличко и выбрасывать удары, — выложил Хирн сразу все козыри. — То есть, делать то, что делает всегда. Он не бросается нахрапом и не забывает о дисциплине.
Что ж, оба они знают друг друга и уверены, что выиграют», — резюмировал функционер.

Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.

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По материалам: vringe.com
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