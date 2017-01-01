Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в Нью-Йорке

Российский боксер Александр Поветкин на разбирательстве в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк отверг обвинения в употреблении мельдония после того, как это вещество было запрещено.Спортсмен рассказал, что принимал мельдоний по рекомендации врача Максима Красавина в осенью 2015 года во время тренировок в Казахстане, которые проходили в гористой местности для лучшей выработки выносливости.Красавин подтвердил, что рекомендовал Поветкину принимать этот медикамент на протяжении двух недель, поскольку этот медикамент при тяжелых физических нагрузках помогает избежать серьезного урона для сердца.Поветкин подчеркнул, что ни разу не употреблял мельдоний после 1 января 2016 года, когда вступил в силу обновленный список запрещенных субстанций Всемирного антидопингового агентства (WADA).Представители Поветкина на процессе привели данные о том, что следы мельдония могут оставаться в организме многие месяцы после окончания его приема.Напомним, в мае 2016 года после обнаружения в крови Поветкина мельдония был сорван его бой в Москве с американским боксером Деонтеем Уайлдером.Промоутерская компания DiBella Entertainment Inc обвинили россиянина в приеме запрещенного препарата и нарушении условий проведения поединка и через суд потребовали выплатить около 5 миллионов долларов. Поветкин и промоутерская компания «Мир бокса» подали ответный иск, потребовав от американской стороны 34,5 миллиона долларов за ущерб репутации и срыв боя.17 декабря 2016 сорвался еще один бой россиянина — за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Тот отказался боксировать после обнаружения в пробе россиянина остарина.