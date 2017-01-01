Ломаченко до конца года может сменит весовую категорию

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко до конца этого года сменит свою весовую категорию. Об этом в интервью Ring TV сообщил промоутер украинца Боб Арум.«Ломаченко, возможно, к концу этого года перейдет в 135 фунтов (легкий вес – до 61,2 кг), где все намного конкурентнее. Там у него появятся колоссальные возможности, так как, посмотрев, с кем он будет драться, вы скажете: "У соперника Ломаченко очень хорошие шансы”. Я так думаю. Но мы посмотрим», - сказал Боб Арум.Напомним, 8 апреля в США Ломаченко проведет объединительный бой с чемпионом мира по версии WBA во втором полулегком весе американцем Джейсоном Сосой (20-1-4, 15 КО).