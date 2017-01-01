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Мэнни Пакьяо: Наркоторговцы заслуживают смертной казни

Мэнни Пакьяо: Наркоторговцы заслуживают смертной казни

Многократный чемпион мира и сенатор Филиппин Мэнни Пакьяо считает, что наркоторговцы заслуживают смертной казни. Во вторник Пакьяо в очередной раз защищал в Сенате спорный законопроект.

«Наркоторговцы заслуживают смертной казни, – приводит слова Пакьяо BoxingScene. – Мы должны занять жесткую позицию против торговли наркотиками. На личном уровне, я могу их простить. Но торговля наркотиками – гнусное преступление, совершаемое не только против отдельных людей, но и против целой нации. Мы не можем игнорировать масштаб проблемы оборота наркотиков в нашей стране».

Пакьяо является автором трех законопроектов о смертной казни: за распространение наркотиков, за похищение людей с целью выкупа и за изнасилование при отягчающих обстоятельствах.

Ранее Мэнни Пакьяо настаивал на том, что смертную казнь следует осуществлять исключительно через повешение, так как «врачи не должны убивать людей».
По материалам: Sports.ru
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