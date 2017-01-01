Рябинский: О завершении карьеры Поветкиным речь не идет

Промоутер российского боксера Александра Поветкина Андрей Рябинский рассказал о судебном разбирательстве с WBC и возможной дисквалификации Русского Витязя.



«Будет расследование, и мы должны предъявить достойные аргументы. Если таковых не найдется, то, в худшем случае, нам грозит дисквалификация.



Речь не идет о том, что Саша может завязать с боксом или будет полностью отстранен от любых боксерских соревнований. Единственные риски, которые мы несем, — репутационные. Но они, безусловно, очень важны. Мы стремимся доказать, что чисты и не используем запрещенные препараты», - цитируют Рябинского



Напомним, что Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя было озвучено, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Вскрытие допинг-пробы B в начале февраля подтвердило положительный допинг-тест.



Сегодня стало известно, что Поветкин был исключен из рейтинга IBF. Ранее он был исключен из рейтинга WBC.



Промоутер российского боксера Александра Поветкина Андрей Рябинский рассказал о судебном разбирательстве с WBC и возможной дисквалификации Русского Витязя.«Будет расследование, и мы должны предъявить достойные аргументы. Если таковых не найдется, то, в худшем случае, нам грозит дисквалификация.Речь не идет о том, что Саша может завязать с боксом или будет полностью отстранен от любых боксерских соревнований. Единственные риски, которые мы несем, — репутационные. Но они, безусловно, очень важны. Мы стремимся доказать, что чисты и не используем запрещенные препараты», - цитируют Рябинского «Известия» Напомним, что Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя было озвучено, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Вскрытие допинг-пробы B в начале февраля подтвердило положительный допинг-тест.Сегодня стало известно, что Поветкин был исключен из рейтинга IBF. Ранее он был исключен из рейтинга WBC.